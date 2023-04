Undici adorabili cuccioli di San Bernardo

La femmina a pelo corto, di quasi due anni e mezzo, e il maschio a pelo lungo «Obelix» sono diventati genitori di undici cuccioli nella notte del 19 aprile 2023. Manuel Gaillard, responsabile dell’allevamento presso la Fondation Barry, ha assistito alla nascita e ha detto: «Il parto è stato facile e tutti i cuccioli sono sani. La nuova mamma è stata molto attenta ai suoi undici cuccioli fin dai primi istanti di vita. Questa è la prima cucciolata per Finesse, che è già una mamma esemplare e si prende cura della sua cucciolata». I piccoli riceveranno tutti un pedigree e avranno nomi che iniziano con la lettera «Q».



Lo scorso autunno Finesse ha superato con successo il test di idoneità all’allevamento e può quindi essere utilizzata per la riproduzione. La giovane mamma è nata alla Fondation Barry, dove è stata socializzata e addestrata. Finesse è vivace, giocherellona e molto socievole sia con gli esseri umani che con gli altri cani. Ha un carattere eccellente, che speriamo abbia trasmesso anche ai suoi cuccioli. L’eleganza di Finesse è già stata riconosciuta in diverse mostre, dove ha vinto diversi titoli. Anche il padre dei cuccioli, «Obelix», ha conquistato titoli di campione in diversi paesi europei. Questo maschio da riproduzione vive in Italia ed è già stato utilizzato per cucciolate nate all’interno del nostro allevamento.





In attesa dell’arrivo dei cuccioli a Barryland a inizio giugno, la loro crescita può essere seguita quotidianamente grazie alla webcam sul nostro sito www.fondation-barry.ch. Dopo alcuni mesi di pausa, in seguito alla sospensione delle trasmissioni in diretta da parte della rivista «Schweizer Familie», la Fondation Barry è lieta di riproporre questo servizio tanto apprezzato dal pubblico.