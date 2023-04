LIBRARTE: Il Pensatore di Auguste Rodin

Il Pensatore è una delle opere più celebri dello scultore e pittore francese Auguste Rodin (1840-1917).

L'uomo appare nudo, assorbito nei suoi pensieri, con il busto piegato in avanti e il viso appoggiato sulla mano sinistra. Concepita in origine come elemento da collocare sulla Porta dell'Inferno per il nuovo ingresso del Museo delle Arti Decorative di Parigi e per rappresentare dunque Dante Alighieri, l’opera un tempo era denominata Il Poeta.

Rodin per le sue sculture naturalistiche e dinamiche si ispirava a Michelangelo, le cui opere vide a Firenze tra il 1875 e il 1876. Esistono diverse versioni del Pensatore. Questa che vi propongo, in gesso patinato, è conservata nella Galleria d'Arte Moderna Ca' Pesaro di Venezia. Un'altra si trova persino sulla tomba dell'artista.