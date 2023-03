Quattro zampe piemontesi in cerca d'amore

Dall'Arca di Piera onlus, Via Valgioie 39,località Prabernasca, Rivalta(To).

Tra i molti amici a quattro zampe in attesa di adozione amorevole, segnaliamo con affetto: la deliziosa Kira, classe 2011, taglia piccola, nera, tenerissima, in struttura dal 2014. Studia bene prima di accordare la sua fiducia, poi si rivela allegra e solare. E' vivace, in ottima salute. Chiedete di lei a Franca: cell. 335 421007.