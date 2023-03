CSEN BREAK LEAGUE – THE FINAL PERUGIA, presentato da CSEN BREAKING e DHART ACADEMY

Evoluzioni di Breaking, Dj Set, stage, ed arti visive. Questo e molto altro farà da padrone allo CSEN BREAK LEAGUE – THE FINAL PERUGIA, evento all’insegna della cultura urbana dell’Hip Hop che si terrà Sabato 15 Aprile 2023 presso il CVA, Parco Bellini, Via Pietro Cestellini, Perugia.

A celebrare il ritorno alle attività ricreative, sociali, e culturali un ricco programma capeggiato da un’accesa sfida tra ballerini di Breakdance “Bboys e Bgirls” provenienti da tutta Italia che si sfideranno per aggiudicarsi il primo, secondo e terzo posto sul podio e un ambito viaggio negli Stati Uniti d'America, TEXAS – HOUSTON, U.S.A. A gestire la direzione artistica sarà l'accademia di arti urbane “Dhart Academy” di Perugia e Assisi con la collaborazione dell'ente sportivo numero uno in Italia “CSEN” che curerà tutta la parte logistica di questo campionato di preminente interesse nazionale riconosciuto dal CONI.

In più ci saranno stage di Breaking dedicati alle nuove generazioni con artisti di fama nazionale ed internazionale. Non mancheranno stand di abbigliamento e oggettistica urban artigianale, ed un’area interamente dedicata ai Graffiti. Un’atmosfera variopinta all’insegna del sano divertimento e della condivisione, sulle note della musica Funk e Rap.

L’obiettivo cardine dell’iniziativa è quello di un graduale ritorno al benessere psicofisico dei giovani, in un contesto sicuro, genuino e divertente. Il BREAK LEAGUE ITALIA è un evento rivolto non solo a ragazzi di ogni età ed alle loro famiglie, ma anche a tutti coloro che vorranno conoscere i valori di un movimento culturale mondiale, e prendere parte ad una giornata simbolo di un progressivo ritorno a quella salutare normalità che ci è apparsa lontana, ma mai dimenticata.

I breakers sono già pronti a mettersi in gioco per un evento tanto atteso! Il conto alla rovescia è partito, Sabato 15 Aprile 2023 dalle ore 15:00, tutti in attesa dell'evento nel polmone verde d'Italia. Info evento : https://www.facebook.com/events/679255113888276