La Valle d’Aosta a Firenze per “tourisma”

“tourismA” è una nota e apprezzata manifestazione culturale di richiamo internazionale che, su tre giorni, negli spazi prestigiosi del centralissimo Palazzo dei Congressi, offre l’opportunità di presentare, condividere e riflettere su temi legati al patrimonio archeologico, alle strategie di valorizzazione e al suo potenziale turistico. È ugualmente un'occasione di incontro per addetti ai lavori, operatori turistici e culturali, viaggiatori, appassionati, mondo scolastico e ricercatori universitari nonché un'opportunità di business con il workshop tra la domanda e l’offerta del turismo culturale.

La Regione Autonoma Valle d’Aosta parteciperà con uno stand dedicato alla ricca e variegata offerta turistica regionale, con particolare attenzione al patrimonio culturale nonché alle numerose opportunità legate alla pratica di discipline outdoor in un contesto naturale suggestivo ed unico.

“Riteniamo importante questa partecipazione congiunta all’evento fieristico di Firenze, sottolineano gli Assessori Giulio Grosjacques e Jean-Pierre Guichardaz, in quanto la nostra regione ha il dovere di promuoversi sui mercati turistici valorizzando l’enorme patrimonio archeologico, artistico e culturale della Valle d’Aosta inserito in un contesto che non ha eguali in tutto l’arco alpino.”

Nel corso della manifestazione sono previsti momenti dedicati all’incontro tra domanda e offerta di itinerari e viaggi culturali nonché allo scambio e confronto tra operatori turistici che vendono itinerari che valorizzano il patrimonio culturale in tutte le sue declinazioni.

“tourismA”, dunque, si conferma una straordinaria kermesse che, tra archeologia e turismo culturale, promuove forme di fruizione del territorio all’insegna della sostenibilità. Un palcoscenico di livello internazionale per le novità del settore e un punto di riferimento per le nuove scoperte, la valorizzazione e le sinergie utili a potenziare l’attrattiva di luoghi, siti e musei archeologici.