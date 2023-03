LIBRARTE: Vite è il nuovo libro di Patrizia Sarti

Ho il piacere di presentarvi “Vite” il nuovo libro di Patrizia Sarti.

I ricordi di mamma erano confusi e spesso inventati, vagavano a giorni alterni dalla sua infanzia fino ad arrivare al matrimonio con papà. In tutto questo la mia esistenza non era contemplata, semplicemente non si ricordava più di me, non si ricordava più di avermi messo al mondo. Durante la ricostruzione di alcuni eventi a cui tenevo molto provavo a correggerla e allora mi rimproverava con un secco “Tu che ne sai”. Faceva male, tanto male, lo giuro.

Sette lunghi anni in cui la demenza a poco a poco ha cancellato vissuto ed emozioni dalla sua mente, senza però riuscire a scalfire la mia voglia di accudirla con tutto l’amore che un genitore merita. Per colmare la sua assenza ho cominciato a mettere su carta idee, riflessioni e fantasie per poterle consegnare alle mie figlie nel caso in cui un giorno dovesse toccarmi la stessa sorte. La penna mi ha donato un senso totale di liberazione e non ho ancora smesso di imbrattare quaderni e narrare storie. (Patrizia Sarti)

Link di acquisto: https://amzn.to/3Ye3Vuf