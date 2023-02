“In punta di piedi” a La Mageleine

“In punta di piedi” è una proposta che il Comune di La Mageleine porta avanti ormai da due anni in collaborazione con le guide AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientale Escursionistiche) di Guide Trek Alps, una realtà nel campo dell'accompagnamento presente in Valle d'Aosta da oltre 15 anni.

“La Magdeleine è uno dei più piccoli comuni della Valle d'Aosta” dice il sindaco Mauro Duroux, “Da un punto di vista turistico, in estate ed in inverno è frequentato per lo più da famiglie con bambini. Da quando sono stato eletto sindaco, ho sempre pensato a come valorizzare il nostro territorio e cosa poter offrire a chi su questo territorio ci viene da anni e a chi ci si avvicina per la prima volta. Due anni fa abbiamo iniziato finanziando alcune escursioni in natura accompagnate da una guida ambientale escursionistica che mettesse in risalto la peculiarità del nostro paese, la sua storia, le tradizioni e, soprattutto, la natura che lo circonda”.

“L'interesse per questa proposta è stato immediato: fin dalla prima escursione, nell'estate del 2021, abbiamo subito raggiunto il numero massimo dei partecipanti. Bambini dai 4 ai 12 anni hanno scoperto i segreti della natura in maniera interattiva e divertente. Ed anche i genitori hanno partecipato alla scoperta, mettendosi in gioco insieme ai loro bambini”, racconta Lolita Bizzarri, la guida escursionistica che ha accompagnato tutte le escursioni. “La cosa più difficile è conquistare la fiducia dei bambini, convincerli a camminare in montagna e coinvolgerli nel gioco di entrare in punta di piedi nella natura, ma una volta superata l'iniziale diffidenza, sono i più grandi trascinatori che io abbia mai incontrato nei miei gruppi”.

“L'estate scorsa abbiamo anche sperimentato dei laboratori di mezza giornata sulla natura rivolti a bambini da 6 a 10 anni” continua il sindaco Duroux. “ Un successo anche questo! Siamo arrivate a gestire fino a 18 bambini curiosi di conoscere cosa ci fosse nella scatola magica della natura” interviene Elisabetta Bottinelli, guida escursionistica AIGAE e di Guide Trek Alps anche lei, che ha ideato e condotto i cinque laboratori.

“Perché abbiamo scelto questo titolo? Perché con le guide escursionistiche si entra in natura con il rispetto che le è dovuto, in punta di piedi per l'appunto, perché solo così sarà possibile conoscerla a fondo, sorprendersi della sua meraviglia e tornare a casa ogni volta più sereni e ricchi.” conclude Lolita Bizzarri.

Ultimo appuntamento per la stagione invernale è l'8 aprile, ma l'amministrazione comunale ha intenzione di andare avanti con entrambe le proposte, escursioni e laboratori, anche nella prossima estate: La Magdeleine vi aspetta!

Foto di Luca Crivellaro, Elisabetta Bottinelli, Chiara Guichardaz