IL LIBRO CHE PRIMA O POI DOVRAI COMPRARE

IL RISO FA BUON SANGUE

Lo so, penserete alla solita truffa ma ho prove certe che effettivamente leggere il mio libro faccia miracoli.

Meglio del Danacol, abbassa il colesterolo tanto che non riuscite neppure più a trovarlo. Non parliamo poi della glicemia e della prostate che diventa grande come un pisello.

Proprio ieri ho ricevuto una telefonata dall'OMS che mi ha chiesto l'autorizzazione a farne una nuova edizione ma retard, in modo da far ridere anche quando si sta dormendo.

Più a lungo si ride e meglio si sta.

Dunque non perdete l'occasione e rivolgetevi subito all'editore:

https://www.ilpenninodinoaloi.<wbr></wbr>it/index.php?Prodotti/<wbr></wbr>Editoria&xhsProduct=<wbr></wbr>p63f92b73d17f7

Ammetto che il prezzo non è propriamente a buon mercato ma 304 pagine a colori, formato A4, brossura in filo di refe con copertina di Milko Dalla Battista richiedono un piccolo sacrificio.

E poi sulla salute sapete che non bisogna risparmiare.