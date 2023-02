CSEN VDA, convegno sulla Riforma dello Sport e del Terzo Settore

CSEN Valle d’Aosta, sabato 28 gennaio si è parlato di Riforma dello Sport e del Terzo Settore, un momento importante in vista di importanti cambiamenti fiscali del mondo dello sport.

Dopo il rinvio della riforma dello sport prevista per gennaio è importante chiarire al mondo dell’associazionismo sportivo quali saranno gli scenari previsti dalle nuove regole che dovrebbero entrate in vigore per luglio 2023. Con questi scenari è basilare organizzare dei momenti di informazione tenuti da specialisti del settore, come è avvenuto sabato 28 gennaio presso la sala conferenze della BCC di Aosta.

Durante la mattinata dopo i saluti di benvenuto da parte del Commissario CSEN Valle d’Aosta Mauro Benedetti, si sono avvicendati il Dott. Alessandro D’Aprile incaricato dal CSEN Nazionale, il dott. Piero Paolo Marchiando commercialista di Aosta, i saluti istituzionali del Referente coni Mario Vietti, e il collegamento da remoto con il sindaco di Aosta Gianni Nuti.

Tra i temi caldi trattati, iscrizione al RUNTS, il nuovo lavoro sportivo che vedrà una netta divisione tra lavoratori e volontari, sicurezza, privacy, e adempimenti vari che si profilano all’orizzonte, e che non devono spaventare le associazioni.