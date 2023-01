ÉVANGILE DE DIMANCHE: JÉSUS, LUMIÈRE QUI JAILLIT DANS NOS TÉNÈBRES (copia 1)

En ce quatrième dimanche du temps ordinaire, la parole de Dieu nous introduit dans le grand mystère de la vie qui est la recherche du sens de la vie. L'existence entière est engager dans la recherche de la réponse à cette problématique. La réponse ne se situe pas dans le rationalisme sec, replié sur lui-même dans sa prétendue suffisance, mais dans l'intelligence affective du coeur, toujours inquiète et assoiffée comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Les béatitudes constituent la réponse adéquate en tant qu'elles remplissent la totalité de l'existence.

Jésus nous donne ce qu'il est. Toute son existence est la béatitude vécue dans le quotidien.

1. LE SENS SPIRITUEL DE LA MONTAGNE.

"Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui".

Jésus prononce un discours sans pareil sur la montagne. En Matthieu le discours est prononcé sur la montagne, car Jésus est la montagne de justice et de paix, tandis que dans l'Evangile de Luc, il prononce les béatitudes dans la plaine, pour nous montrer qu'il est lui-même la plénitude de vérité et d'amour(Lc6,20-22). En outre, ce discours est prononcé dans la plaine. Jésus est en Luc "la plaine de la vérité". Revenant sur le sens spirituel de la montagne en Matthieu, et sa position assise dans son discours, Saint Augustin dit que la position assise de Jésus est le "signe de la dignité du Maître".



En Matthieu, la montagne a un sens spirituel profond. Ce lieu élevé est symbolique. Il fait référence au mont Sinaï où Moïse reçoit la loi qui guidera son peuple vers la terre de la liberté (Ex.19,16-20). Le psaume 24 commence par cette interrogation: "Qui pourra gravir la montagne du Seigneur"? Le psalmiste répond: seul l'homme au coeur pur, aux mains innocentes qui ne livre pas son âme aux idoles, gravira la montagne du Seigneur et y obtiendra la bénédiction. Jésus se présente donc plus que Moïse, car c'est lui qui est la Loi Nouvelle de l'amour. Il est l'homme au sens parfait du mot, car "il est doux et humble de coeurs"( Mt11,25-27).



Jésus accomplit aussi la prophétie d'Elie, qui rencontre le vrai Dieu sur le mont Oreb (1R10,3). Dans les traditions païennes, la montagne est la demeure des divinités comme Olympe. Elle est le lieu d'inspiration poétique, lyrique et épique des Muses comme le mont Hélicon.

Gravir la montagne est un acte de sacrifice et de purification.



2. LES BÉATITUDES ET LA QUESTION DU SENS.

Les béatitudes constituent le critère de fond et d'action en vue du bonheur sans fin dans l'avenir. Qui vit en communion avec le Christ est déjà heureux dans ce temps présent malgré l'ambiguité, l'ambivalence et les contradictions de l'homme dans le monde. Le royaume de Dieu qui est déjà-là et qui n'est pas encore pleinement manifesté est la raison de vivre et d'agir dans la relativité de notre temps toujours en mutation et grimaçant. Sans les béatitudes, notre condition de vie serait condamnée à l'éternel retour des mêmes choses sans ouverture au-delà de l'horizon terrestre. Rien n'est ennuyeux que de vivre sans avenir.

Contrairement à la vision de Nietzsche qui défend que nous sommes embarqués dans l'océan obscur sans horizon, notre vie est une montée, puisque Dieu fait homme est descendu jusqu'à nous, pour que nous fixions notre regard vers le ciel. Les béatitudes sont donc des phares dans la nuit de la vie et sont unies entre elles d'une manière indissoluble. Qui réalise une seule avec un coeur pur, les accomplit toutes. Le coeur des béatitudes est le coeur de Dieu lui-même qui a un faible pour l'homme. C'est ainsi que saint Paul dans la seconde lecture affirme:" Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort".

3. L'UNIVERSALITÉ DES BÉATITUDES

Ce discours sur la montagne met en évidence le caractère universel de la loi nouvelle. L'universel n'est pas la quantité, mais le bon grain semé dans le champ vaste du coeur de chacun, qui produira au moment voulu beaucoup de fruits. La première lecture du prophète Sophonie annonce que la reconstruction du peuple d'Israël sera réalisée par le petit reste qui sont les humbles du pays, un peuple pauvre et petit.

Les destinataires des béatitudes sont toute personne qui s'engage à chercher la justice dans l'humilité, qui s'abstient à toute forme de mensonge et qui prend pour abri le Seigneur. L'auditoire de Jésus sur la montagne sont de deux catégories. D'une part, il y a les disciples qui sont proches de Jésus et d'autre part, une foule nombreuse. Ce sont en premier lieu les disciples qui doivent être enseignés pour que à leur tour, ils deviennent des témoins de celui qu'ils ont vu et entendu.

En outre, toute personne de toute race, langue, peuple et nation est concernée par ce discours, car "nul n'est censé ignorer la loi de l'amour".

Les béatitudes deviennent un style de vie avec ces caractéristiques répugnantes pour une vision mondaine du bonheur fondé sur le "welfare", la maximalisation des plaisirs hédonnistes. Est bienheureux non l'homme qui s'enrichit démesurément, qui mangent sans satiété, enivré de pouvoir sans sagesse, mais le choix libre de la pauvreté en esprit contre l'égoisme, une vie marquée par l'humilité contre la violence, les affamés et assoiffés de justice contre les injustes, les coeurs purs contre les immoraux, les miséricordieux contre les méchants, les artisans de paix contre ceux qui attisent le feu de la guerre en parole et en action.

4. PRIÈRE POUR LE DON DES BÉATITUDES.

Donne-nous Seigneur une vie nouvelle enracinée dans tes béatitudes.

Viens changer nos coeurs de pierre en coeurs de chair, car ce sont les coeurs purs, sensibles au cri des miséreux, qui te contemplerons face à face dans ton Royaume de justice et de paix.

Fais que nos responsables politiques rennoncent à l'esprit de boulimie du pouvoir et de l'avoir, afin qu'ils s'engagent à oeuvrer pour la justice et la concorde, amen.



Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.