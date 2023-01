Oro euro e Ferrari sequestrati alla dogana del Gran San Bernardo

Tra i casi più eclatanti, quello di un passeggero che tentava di uscire dal territorio italiano portando con sé contante per ben 140mila euro.

Sequestrati 500 grammi tra marijuana, hashish e altre sostanze illecite con l’ausilio dell’unità cinofila della Guardia di Finanza del Gruppo di Aosta nonché diverse armi, tra cui una pistola elettrica (c.d. taser) un’ascia, una katana, due coltelli di cui uno tipo machete, e tre bombolette spray anti aggressione detenute e trasportate da alcuni viaggiatori senza la prescritta autorizzazione. Tutte le armi rinvenute sono state sottoposte a sequestro.

Nell’attività di lotta e contrasto del fenomeno della contraffazione è stato fermato un passeggero con 2 orologi marchiati Rolex palesemente contraffatti; al trasgressore è stata comminata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa in materia di contraffazione dei beni.



Effettuati inoltre numerosi controlli volti a scongiurare l’introduzione nel territorio italiano di merci provenienti dalla Svizzera sprovviste di regolare pagamento dei dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto che hanno portato alla contestazione di diverse violazioni per contrabbando nella movimentazione delle merci, tra cui: una Ferrari Spider immatricolata in un Paese extra UE ma circolante nel territorio unionale, diversi orologi di lusso, moto per gare di motociclismo ed una vettura per corse automobilistiche, tutte sprovviste della necessaria documentazione doganale.

Nel corso dell’anno, sono state effettuate anche operazioni finalizzate a garantire la corretta circolazione e tutela di beni del patrimonio artistico e culturale.



Scoperti documenti originali appartenenti alla famiglia di Charlie Chaplin che uscivano dal territorio italiano in assenza della prescritta autorizzazione: 52 cartoni contenenti libri, alcuni dei quali con anno di stampa risalente ad oltre 100 anni e facenti parte di una Biblioteca privata; un quadro di artista vivente sprovvisto della dichiarazione resa al competente Ufficio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Infine, ai sensi del Reg. n. 576/2013, sono stati controllati 19 microchip di animali da compagnia “PET2” al seguito di passeggeri, risultati tutti conformi.



Il proficuo lavoro svolto rappresenta una concreta dimostrazione della costante attività di prevenzione e repressione posta in essere dall’Agenzia Dogane e Monopoli e dalla Guardia di Finanza negli spazi doganali terrestri.