Maltempo: Un’ordinanza urgente per il divieto di detenere i cani a catena

Un’ordinanza regionale straordinaria per mettere al riparo i cani dall’emergenza freddo: Fondazione Cave Canem, Green Impact e Animal Law Italia scrivono ai presidenti di Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Provincia Autonoma di Bolzano chiedendo che venga adottata un'ordinanza urgente per il divieto di detenere i cani a catena.

Continua online la raccolta di firme affinché venga introdotto il divieto a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale e impedito che i cani siano trattati come oggetti e lasciati legati a una catena alla stregua di "antifurti", esposti a ogni tipo di fenomeno atmosferico, senza alcuna possibilità di trovare riparo. Recentemente, il numero di regioni e province autonome aderenti alla campagna #LiberiDalleCatene ha raggiunto quota 10, con l’introduzione del divieto nella Provincia autonoma di Trento. Nei territori ancora sprovvisti di una normativa adeguata, invece, basterebbe poco per arrivare a una soluzione, almeno in via temporanea.

In Piemonte, ad esempio, la proposta di legge è pronta da tempo, ma la discussione in Consiglio regionale non è ancora stata calendarizzata. In Valle d'Aosta esiste già una legge che risulta però inefficace in quanto consente, secondo determinate condizioni, la detenzione del cane a catena; la Provincia Autonoma di Bolzano non ha una normativa ad hoc, ma unicamente delle raccomandazioni che consentono la detenzione del cane a catena, mentre la vicina provincia autonoma di Trento ha recentemente introdotto un vero divieto. Diversa la situazione in Friuli-Venezia Giulia, dove sussiste una legge che consente la detenzione del cane a catena, e in Liguria, dove attualmente non vige alcuna legge in merito.

“Considerati i tempi dell’iter necessario per elaborare e adottare una legge – dichiarano Federica Faiella, Vicepresidente Fondazione Cave Canem, Gaia Angelini, Presidente Green Impact ETS e Alessandro Ricciuti, Presidente Animal Law Italia ETS – chiediamo almeno l'introduzione di un'ordinanza regionale straordinaria legata all’emergenza freddo per vietare immediatamente la detenzione del cane a catena in tutte queste regioni e ricordiamo che un provvedimento similare è stato preso in 24 ore dalla Regione Toscana la scorsa estate a causa del caldo”.

Ci sono ancora moltissimi cani costretti a trascorrere l'inverno all'aperto e a combattere giornalmente tra la vita e la morte a causa del clima gelido, scavare buche nel tentativo di scaldarsi, cercando un riparo dalla pioggia e dalla neve, senza potersi muovere perché legati a una catena. Per salvare questi cani da un trattamento così brutale, è attiva una petizione online: https://fondazionecavecanem.<wbr></wbr>org/landing/liberi-dalle-<wbr></wbr>catene/

La lettera ai presidenti di Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Provincia Autonoma di Bolzano è disponibile online:

https://www.freedomfordogs.<wbr></wbr>org/wp-content/uploads/2023/<wbr></wbr>01/Lettera-Green-Impact-<wbr></wbr>Fondazione-CAVE-CANEM-Animal-<wbr></wbr>Law-Italia-2.pdf