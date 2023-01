LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA...DEI DUBBI

MATTEO MESSINA MOLTO DENARO

Per la felicità di Bertold Brecht, il dubbio serpeggia sulle modalità di arreso del famoso mafioso.

Io che non ho elementi che mi diano più certezze su alcunché figuriamoci se ho dei dubbi, perché il dubbio è molto più complesso della certezza.

La certezza è facilona, bonacciona, di bocca buona.

Il dubbio no. Richiede una sagacia, una mente speculativa di prim’ordine. Insomma, per avere dubbi bisogna essere più intelligenti della media.

Ma se uno ha la certezza del dubbio, dove si colloca?

Tra i boccaloni o tra i super dotati di ingegno?

E’ un dubbio che non riesco a risolvere.