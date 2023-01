ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE CHRIST EST L'ÉTOILE POLAIRE SUR LE CHEMIN DE LA VIE

"Nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer". Cette parole des rois mages adressée à Hérode synthétise l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Cette fête porte le nom de l'épiphanie.

Que veut dire épiphanie? Quelles sont ses implications sur notre manière de vivre et de prier? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre des rois mages dans notre pratique religieuse?

Tois aspects vont nous accompagner dans cette méditation à savoir: La raison droite à la recherche de la foi, Le Christ est l'étoile polaire dans la nuit de la vie, L'ouverture du salut à tout homme de bonne volonté.

1. LA RAISON DROITE À LA RECHERCHE DE LA FOI

L'épiphanie selon l'étymologie grecque signifie "manifestation".

Ce qui se manifeste en général fait surprise et Dieu ne cesse pas de nous surprendre dans notre histoire. Cette manifestation nous pousse à faire attention pour que Dieu ne passe pas inaperçue à cause de notre négligence ou de notre suffisance, comme Hérode qui ignore que dans son royaume est né le Messie.

La première lecture (Is60,1-6) et l'Évangile du jour (Mt2,1-12), présentent un point commun, un mouvement des païens vers Jérusalem et les rois mages vers la cité de Bethléem. Dans le langage philosophique courant, nous pouvons appeller ce pèlerinage, le mouvement de la raison vers la foi. Les deux expressions "fides quaerens intellectum" (la foi à la recherche de sa justification rationnelle) et "ratio quaerens fidem" se complètent dans ce mouvement de l'âme vers la splendeur de la vérité.

Saint Augustin dit que la foi s'interroge et la raison se met en route à la cherche de la lumière sans déclin. Les rois mages venus d'Orient pour Bethléem, représentent donc l'itinéraire de la raison insuffisante à la recherche de la foi qui donne le sens des choses et de la vie. Il s'agit alors de la foi implicite qui précède la raison pour stimuler l'intelligence à la recherche de la foi explicite qui adore et se prosterne devant le Dieu Vivant.

La foi dans cette perspective précède la raison et l'accompagne vers la maison de la vérité (fides praecedit rationem). Sans la raison droite et humble, nous ne pouvons pas trouver Jésus présent dans nos vies dans la simplicité. Il faut du courage pour rompre avec nos habitudes, nos tendances d'embourgeoisement dans le relatif, pour nous mettre en route vers le pays de Jésus.

2. DE L'ERRANCE DANS LES TÉNÈBRES VERS LA CLARTÉ DE L'AURORE.

Kant affirmait: "Le ciel étoilé est au dessus de moi, mais la loi morale est en moi".

"Le ciel étoilé raconte la gloire du Seigneur"(Ps.18). La loi morale rend l'homme sage. Heureux l'homme qui sait scruter au moyen de la science le ciel étoilé pour y desceler l'étoile polaire qui mène à la patrie de la vérité. Heureux l'homme qui trouve dans le firmement du ciel de son coeur la loi de l'amour de Dieu Dieu jusqu'à l'oubli de soi. Jésus est cette étoile polaire au fond du coeur qui oriente les navigateurs que nous sommes, vers le port de la plénitude de la vie. Jésus est l'aurore qui chasse l'orreur de la nuit. Sauveur du monde, attire à toi les hommes.

Les rois mages sont ces hommes de science qui ne veulent pas rester dans la terre des ténèbres. Ils s'interrogent, ils s'étonnent en face du phénomène saturé de sens et décident de suivre une étoile particulière. Ils s'arrêtent à Jérusalem et interrogent Hérode:

"Où est le roi des juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui". Les rois mages ont un sens d'humilité intellectuelle dans ce pèlerinage. Cette fête devrait être une journée internationnelle de la science à la recherche de son fondement. La science sans la foi expose l'homme à l'idolâtrie, à la cécité spirituelle et à l'oppression des faibles.

En entrant dans la maison où dort le petit Jésus, les rois mages éprouvent une grande joie, en lui offrant des présents dignes du Roi des rois à savoir qui sont l'or, la myhrre et l'encens. Ce geste qui exprime leur religion profonde, atteste que cet enfant est la Vérité qui illumine leur vie. En outre, ce geste d'offrande montre que les richesses matérielles sont au service de la sainteté. Ces rois savants apprenent dans la maison de Béthléem, la sagesse pour gouverner le peuple avec droiture, "en délivrant le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours"(Ps71).

3. L'UNIVERSALITÉ DU SALUT

La fête de l'épiphanie montre que Dieu aime tout homme qui tourne vers lui avec un coeur simple et joyeux comme l'exemple des rois mages qui viennent de loin, pour adorer le Roi sans palais et sans garde-corps. Hérode par contre représente beaucoup de rois de la terre qui préfèrent verser le sang des innocents que de lâcher les miettes du pouvoir. L'histoire de Hérode est toujours d'actualité malgré les efforts de la démocratisation des institutions et de la défense de la dignité humaine. Si nous fermons nos coeurs à la lumière du Christ, nous ne voyons pas l'étoile polaire et nous restons dans la nuit de la violence et de l'intransigeance. Il ne suffit pas d'être baptisé pour être ami de Jésus. Certains chrétiens se comportent comme Hérode et certains païens agissent comme les rois mages.

Saint Paul écrit:"Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus". Dieu veut que tous les hommes soient sauvés par son Fils. Les rois mages avec leur regard illuminé par la foi, découvrent en cet enfant, le sauveur du monde qui vient gouverner les nations avec justice.

4. PRIÈRE À JÉSUS NOTRE ÉTOILE POLAIRE.

Oh Jésus, Étoile polaire sur nos chemins, Aurore du matin qui nous libère de l'orreur de la nuit, guide nos pas sur la voie de la paix.

Marchons comme les rois mages sans peur d'être critiqués par les siffisants sans fois ni lois. Jésus nous accompagne par ses signes et nous attent comme nous sommes. Ce qui lui plaît, c'est un coeur doux et humble. Entrons, inclinons-nous, prosternons-nous devant Jésus, il est notre Sauveur. Offrons-lui nos présents les plus précieux de nos coeurs.

Amen.

Bonne fête de l'épiphanie.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera