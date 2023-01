Il sapore delle tradizioni in Valle d'Aosta

“Non sono una pietra qualunque ma sinonimo di amicizia e goliardia, sintesi dei valori di una piccola comunità di montagna…” proprio da queste parole incise su una pietra parte il racconto dei nostri Beppe Convertini e Peppone Calabrese che domenica 8 gennaio torneranno su Rai Uno alle 12.20 per accompagnare il pubblico di Linea Verde in un affascinante viaggio in Valle D’Aosta.

Alle pendici del Monte Bianco tra i comuni di Morgex e La Salle, racconteremo storie di amicizia tra agricoltori, allevatori e falegnami tutti custodi delle tradizioni di un territorio che da sempre è meta turistica ambita per i suoi paesaggi mozzafiato e i suoi prodotti tipici e identitari.

Nel finale, i protagonisti della puntata prepareranno una merenda e faranno assaggiare ai nostri conduttori le loro specialità: tra una morbida fontina d’alpeggio e una calda polenta concia brinderanno sulla musica dei Trouver Valdoten.

Peppone e Beppe

Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella, Nicola Sisto. Regia di Daniele Carminati

Produttore esecutivo Federica Giancola