MONTAGNA VDA: Peredrette (Donnas)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Peredrette (Donnas)

Itinerario in un ambiente particolare, caratterizzato dalla presenza di grandi blocchi di pietra in un rado bosco.

In tutta l'area sono attrezzate numerose palestre per l'arrampicata sportiva.

Caratteristiche le costruzioni di muri a secco, addossate alle pareti rocciose e i piccoli ricoveri sotto i grandi roccioni che si incontrano lungo buona parte del percorso.

Nella parte alta dell'itinerario si scorgono ampie zone di rocce montonate, lisciate dal passaggio del ghiacciaio Balteo che ricopriva la Valle d'Aosta nel periodo quaternario per una lunghezza di circa 100 km e uno spessore di 600 metri.

Si trovano anche numerosi massi erratici trasportati dal ghiacciaio per molti chilometri e singolari marmitte dei giganti anch'esse formate dal passaggio del ghiacciaio o dall'acqua che scorreva in profondità, in particolare una ha creato un bellissimo arco di pietra.

Dalla sommità si gode di un insolito panorama sul Forte di Bard.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

http://www.montagnavda.it/a.images.php?id=7941