LIBRARTE: Ansia e Stress è il nuovo libro di Alessandro Fort – A cura di Storie di Libri

La prima stesura di questo manuale è stata realizzata qualche anno fa e aveva il preciso scopo di chiarire una volta per tutte che cosa sono e cosa non sono ansia e stress, correggendo così le definizioni banali e spesso sbagliate riscontrate su giornali, siti web e nel sapere comune.

Tuttavia, ciò non bastava, non riusciva a convincermi. La priorità delle persone alle prese con ansia e stress non è tanto imparare una definizione accademica, bensì comprenderne la natura e smettere il prima possibile di sacrificare il proprio tempo fra insicurezze, batticuore, nodi alla gola, nausee, giramenti di testa, spossatezze, insonnie e attacchi di panico.





“Ansia e Stress” vuole dunque essere un ausilio alla realizzazione di ciò che ognuno di noi è nell’intimità della propria anima, liberandola da inutili pesi. Proprio come un escursionista che, rallentato dallo zaino, decide di lasciare gli oggetti superflui presso il rifugio, per riprendere il cammino con maggiore leggerezza, ancora più determinato a raggiungere la meta.

Quale meta? Dipenderà da te, sei il solo a conoscere i sogni con cui nutri quotidianamente la tua vita.

