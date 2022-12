LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA...SINOLOGA

VELOCITER

All’avvicinarsi delle feste natalizie e di fine anno mi è sempre dispiaciuto di non essere un orso. Perché vorrei andare in letargo, superare l’infausto periodo e risvegliarmi subito dopo l’epifania bello riposato avendo evitato tonnellate di inutili auguri, sorrisi di circostanza, la fatica di dover cercare regali originali e la disperazione di averne ricevuti di orripilanti.

Poi però, ogni anno, vengo risucchiato nel vortice del delirio collettivo e mi adeguo.

Faccio gli auguri, sorrido a chi me li fa, faccio regali, per niente originali e accetto regali per niente originali senza brontolare.

Ne esco ogni anno come da una di malattia, spossato ma felice di esserne finalmente uscito.

Ecco, è quella la parte bella delle feste comandate, che prima o poi finiscono.

Quindi auguri che le prossime feste siano le più indolori possibili.