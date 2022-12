LIBRARTE: Battiti è il nuovo libro di Paolo Pagliaroli

Dalla presentazione di don Paolo Cristiano. Il nostro autore Paolo ci fa immergere, attraverso la sua arte, in tante realtà: la fede, il rapporto con Dio mai facile e scontato, pieno di passione e di domande, i sentimenti, l’attenzione alla cronaca, come l’attentato di Madrid o la drammatica situazione in Ucraina, la vita di personaggi famosi e popolari, ma anche gli affetti familiari, sia i cari defunti, sia le persone che continuano ad illuminare la sua esistenza personale, ed ancora la guerra e la pace.

Spicca l’impegno di Paolo per i più poveri nel caldo ed amichevole ambiente della mensa diocesana, a cui dedica parole sagge. Proprio questo legame ha fatto sì che i proventi del presente volume saranno devoluti al sostegno delle attività della Comunità di Sant’Egidio in favore dei poveri della nostra città e del mondo. Sono grato, dunque, a lui, per questa scelta di generosità e di amicizia ed invito tutti i lettori a scoprire la bellezza delle sue opere. (Don Paolo Cristiano, Comunità di Sant’Egidio).

Link di acquisto: https://amzn.to/3W58QNu