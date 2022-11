Henriette e la gatteria

Siamo in tantii a stimare Henriette Calvin, che compie 69 anni il 19 dicembre: francese\marsigliese da anni residente in Piemonte, generosa, capace di fresco umorismo e spontanea disponibilità. Per molto tempo ha saputo trasformare una lavanderia in un punto di ascolto che era quasi una famiglia. Poi ha svolto con successo la professione per cui aveva studiato, con serie responsabilità.

Invalida Inail, vedova, sola, amica dal cuore grande, Henriette ha accolto, col passare degli anni, ben ventidue mici in casa sua a Pomaretto (To). La pensione non fa faville e ha bisogno di solidarietà. Non di consigli.

Per questa intrepida gatteria cerchiamo adozioni a distanza (no adozioni dirette), pappa, coperte, lettiere e libere offerte in denaro per la quotidianità spicciola.

Vi presentiamo i mici:

Nuvola, che ha tredici anni. E’ stata vittima di un incidente proprio mentre Henriette transitava. Nell’urto, ha partorito prematuramente due gattine, entrambe prive di un occhietto. E’ una meravigliosa micia capostipite.

Scarabocchietta: figlia di Nuvola, senza un occhietto, bellissima. Ha cinque anni.

Bianchina: figlia di Nuvola e sorella di Scarabocchietta, senza un occhio. Dolcissima. Bacia chi le piace. Ha cinque anni.

Mounì: magnifico persiano di pura razza, il primo gatto di Henriette. Colpito da un tumore ha perso un occhio e sta perdendo l’altro. Gli altri gatti lo accudiscono e lo guidano con dedizione assoluta.

Sissi: stupenda persiana pura, figlia di Mounì. Soffice e coccolona come un peluche!! Ha otto anni. Molto materna e tenerissima. Ha otto anni.

Musino: simpaticissimo fratello di Sissi, timido e coccolone. Russa assai. Ha otto anni. Persiano puro.

Brigante: fratello di Sissi e Musino. Persiano puro. Ha sei anni. Solitario, riservato. Fa le fusa e con la zampina si impadronisce di ciò che si trova nel piatto !! Persiano puro. Adorabile.

Pippo: un bellissimo ex randagio, maltrattato da piccolo. Ha sette anni. E’ stato picchiato con una scopa, insieme a sua sorella. Una zampa è stata rotta e ha perso il 60% della lingua per i maltrattamenti. Sterilizzato. Leader dominante.

Maggie: irresistibile sorella di Pipppo. Ha sette anni. Per i maltrattamenti, in passato ha riportato una ferita alla testa e micro fratture al bacino. Maggie e Pippo sono stati soccorsi e curati da Henriette.

Macchia: ha due anni. E’ un coccolone, giocherellone, sbaciucchiatore. Russa molto.

Mitzy: un bel gatto di due anni. Da piccolo, hanno cercato di dargli fuoco e strangolarlo. Timido e pauroso a causa dei traumi subiti, chiede di essere coccolato se l’umano gli piace.

Monella: una stupenda acrobata, indipendente. Le piace dormire in mezzo al mucchio degli altri mici. Ha un anno. Sa ritagliarsi i suoi spazi.

Neve: ha sette mesi. Selvaggia in apparenza, ti osserva quando accarezzi un altro gatto e vorrebbe provare. Molto bella.

Stella: deliziosa micetta di due anni, abbandonata dalla famiglia decisa ad andare in ferie e buttata per strada. Ora è felice con il clan che l’ha accolta.

Titti: ha circa un anno. Molto bella. Viveva nella scala di un condominio di Torre Pellice, poco gradita ai residenti. E’ stata accolta prima che arrivasse l’inverno.

Thor: ha cinque anni. Si è trasferito da Henriette perché la sua umana è ammalata. E’ maestoso e imponente.

Luna: una bella gattta di otto anni, compagna di Thor.

Cleo: elegante persiana con problemi di bronchite.

Susina: splendida micetta di quattro mesi, che ama le….susine.

Siria: deliziosa micina di quattro mesi, sorella di Susina. Ha perso un occhietto.

Pallina: meravigliosa micetta di quattro mesi, sorella di Susina e Siria. Furba, coccolona, irresistibile.

Minou: un bel gattone di cinque anni. Figlio di Sissi. Un pacioccone. Ama dormire sulla pancia e farsi grattare.

Alcuni di questi gatti sono sterilizzati. Altri non ancora. Servono pappe, coperte, lettiere e….qualche offerta per affrontare tutte le spese giornaliere che tale tribù comporta per una donna sola e coraggiosa. Grazie.

Potete telefonare a Stefania Micoletti, anche whatsapp: 340 6747804.

Potete inviare cibo, anti parassitari, lettiere a Henriette Calvin, Borgata Chiabriera 1, 10060 Pomaretto (To), condominio nella zona della Centrale.