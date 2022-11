CARCANO CASA

KORA Pit bull, nata il 7.9.2016, taglia media, è buona e molto tranquilla, Abituata alla vita in appartamento Adozione consigliata a persone con esperienza. KORA E' ADOTTABILE NCHE A DISTANZA Venite a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 - SEGRATE (Mi) tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297 rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

BLACK pit gentile è nato 1.1.2021.

E' di taglia medio/grande buono e socievole.

BLACK E' ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

PAZ CAGNOLONE DOLCISSIMO E MERAVIGLIOSAMENTE BELLO

CHE DIRE DI LUI.....UN CANE MERAVIGLIOSO ED UNICO NEL SUO GENERE!!!! PELO PEZZATO COME LE MUCCHE E UN OCCHIO AZZURRO E UNO MARRONE.....HA DELL'INCREDIBILE CHE QUALCUNO ABBIA ABBANDONATO UNA COSI' RARA BELLEZZA!!!!

PAZ E' ARRIVATO DA POCO QUI IN PIEMONTE DOPO ESSERE STATO ABBANDONATO IN UNO DEI TANTI CANILI SPERDUTI TRA LE MONTAGNE ABRUZZESI....UNO DI QUEI CANILI DIFFICILI DA RAGGIUNGERE E DOVE I CANI NON TOCCANO PIU' ERBA QUANDO CI ENTRANO FINO A QUANDO CI MUOIONO....

PAZ E' GIOVANE HA 1 ANNO E 4 MESI, PERFETTAMENTE IN SALUTE, VACCINATO, MICROCIPPATO, TEST LESHMANIA, ERLICHIA E FILARIA NEGATIVI.

E' UN CANE SOCIEVOLISSIMO CON LE PERSONE E MOLTO COCCOLONE, OK CON GLI ALTRI CANI, CON I GATTI BISOGNA FARE PROVA MA ESSENDO BUONO DI CARATTERE NON PENSIAMO POSSA AVERE PROBLEMI.

VA TRANQUILLAMENTE A GUINZAGLIO, E' UN CANE VIVACE E GIOCHERELLONE, ADATTO A TUTTI I TIPI DI FAMIGLIA ANCHE COME PRIMA ESPERIENZA.

PAZ E' IMPAZIENTE DI INCOMINCIARE UNA VERA VITA IN FAMIGLIA QUINDI CHE ASPETTATE A CHIAMARE!!!!!

SI TROVA IN PENSIONE IN PIEMONTE MA E' ADOTTABILE IN TUTTO IL NORD ITALIA CON SERI CONTROLLI.