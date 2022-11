MONTAGNA VDA: Tête du Mont 

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Tête du Mont

La mulattiera che conduce a Barmelle è tra le pù ardite della Valle d'Aosta e evidenzia la grande capacità di trovare un percorso in un versante ripidissimo con tanti salti rocciosi.

Il sentiero risale, spesso con ripide scale di pietra cercando sempre il passaggio migliore, alcuni tratti più esposti hanno una corda di sicurezza.

Vista la ripidità del pendio è da effettuarsi con terreno asciutto.

Dalla vetta della Tête de Mont la vista spazia sulla testata della valle di Champorcher.

Il traverso che raggiunge Grand Rosier ha dei tratti esposti da fare con attenzione e non consigliabile in questo periodo.

Eventualmente anche solo il villaggio di Barmelle merita l'escursione.

