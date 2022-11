Papa Francesco, ancora un appello per l’Ucraina: “Prevalga il desiderio di pace”

Ancora un appello per l’Ucraina da Papa Francesco. Nel giorno in cui si comincia ad indagare sul lancio di due missili in territorio polacco, mentre continuano gli attacchi della Russia sul territorio ucraino, il Papa per due volte, nei saluti in lingua italiana al termine della catechesi del mercoledì, ritorna sulla situazione in Ucraina.

“Ho appreso – dice Papa Francesco - con dolore e preoccupazione la notizia di un nuovo e ancora più forte attacco missilistico sull’Ucraina che ha causato morte e danni su infrastrutture civili”.

Il Papa ha poi pregato che “il Signore converta i cuori di chi ancora punta sulla guerra e faccia prevalere il desiderio di pace, per evitare ogni escalation e aprire la strada al cessate al fuoco e al dialogo”.

Quindi, al termine dei saluti, Papa Francesco ha di nuovo chiesto che il “Signore dia agli ucraini consolazione e fortezza in questa prova e dia speranza di pace”.

Il Papa ha anche pregato per “le vittime dell’attacco terroristico avvenuto nei giorni scorsi ad Istanbul”. L’attentato è avvenuto il 13 novembre, in una delle vie commerciali della città turca, causando almeno sei morti e più di 80 feriti.

Il Papa ha inviato il 15 novembre un telegramma di cordoglio.