LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA...DELLE TRANSIZIONI

CHAPEAU!

Potete non credermi ma a me Elon Musk sta simpatico. Certo di una particolare simpatia, non certo umana, neppure politica e nemmanco da compagno di merende.

Mi sta simpatico perché non si nasconde, interpreta ancora magnificamente la parte del padrone a cui posso mettere il cilindro in testa in una mia vignetta perché sia chiaro che è cattivo.

Vivaddio che ce n’è uno. Gli altri si sono nascosti e camuffati nei consigli di amministrazione e tu non sai come disegnarlo un consiglio di amministrazione.

Eppure i consigli di amministrazione licenziano ne più ne meno di quanto sta facendo Musk ma lui appare più perfido, più antipatico che se ti venisse vicino un calcio negli stinchi glielo daresti. Se dovessi darlo ad un intero consiglio di amministrazione poi mi toccherebbe comprare un nuovo paio di scarpe.

“Ma qui da noi abbiamo Briatore” mi ha detto il mio complice in vignette “che, nel suo piccolo, può darti le stesse soddisfazioni di Musk”.

No, non è la stessa cosa, perché non saprei cosa mettergli in testa.

A pensarci però, a uno che ha messo su la Crazy pizza, forse non starebbe male un pitale