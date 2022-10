MONTAGNA VDA: Orvieille (Valsavarenche)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Orvieille (Valsavarenche)

L'itinerario si svolge nel bel bosco di larici che sovrasta il capoluogo di Valsavarenche.

Si tratta di una delle strade reali, fatte costruire nella seconda metà del XIX secolo, per raggiungere la casa di caccia di Orvieille utilizzata dal re Vittorio Emanuele II per le sue battute di caccia.

È un tratto degli oltre 300 chilometri di mulattiere costruite per raggiungere i luoghi delle cacce reali.

Il Casotto di Orvieille oggi è adibita a casa di sorveglianza del Parco Nazionale del Gran Paradiso; ospita, oltre all'abitazione dei guardaparco, gli studiosi che operano su diversi progetti di ricerca scientifica.

Il pianoro di Orvieille è una delle zone privilegiate per l'osservazione della fauna caratteristica del Parco del Gran Paradiso, stambecchi, camosci, marmotte.

Il panorama sul Gran Paradiso e sulle cime circostanti è spettacolare.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

https://www.montagnavda.it/escursioni-gite/orvielle/54