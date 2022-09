LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA... ATOMICA

RIFUGIATI

Mi scappa da ridere pensando a quelli che si sono fatti un rifugio antiatomico con tanto di scatolette di carne Simmenthal, pasta Barilla e pomodori Cirio.

Sono buffi, pensano che, una volta finita la guerra, di riemergere e … ricominciare come se nulla fosse avvenuto. Magari passare un attimo al bancomat a prelevare qualche euro, twittare agli amici le prime impressioni del dopo bomba, telefonare all’idraulico per far vedere lo scarico de WC del rifugio che faceva i capricci e rilasciava una fastidiosa puzzetta.

Oddio, è legittimo voler vivere qualche po' di più a qualunque costo. L’accanimento terapeutico, se desiderato, è lecito.

Ma mi fa ridere ugualmente.

Sarò inguaribilmente cinico?