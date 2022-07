Granpablok, il raduno di bouldering, l’arrampicata sui sassi

La splendida cornice del Parco nazionale del Gran Paradiso continua quindi ad essere il teatro di questo raduno per climbers e per chi vuole avvicinarsi alla disciplina del bouldering. La manifestazione è organizzata dall'associazione Fuori di Blocco con il sostegno del Consiglio Valle e dei Comuni di Valsavarenche e Cogne e con il patrocinio del Parco nazionale del Gran Paradiso.

Il programma di entrambi i raduni prevede una serie di eventi non competitivi, di condivisione e divertimento per adulti, bambini, atleti, professionisti e appassionati: il GoldenBlok, boulder di difficoltà per i climbers più esperti; il BimboBlok, l’evento per bambini e principianti coordinato dalla guida alpina Anna Torretta; la Beer’sBlok, la goliardica per chi ha compiuto 18 anni.

A Valsavarenche, i partecipanti potranno anche cimentarsi nella BestBlok, il concorso per la miglior linea scoperta, tracciata e liberata: gli amanti dei social, una volta scalato il blocco dovranno scattare una foto, disegnare la linea, darle un nome e postarla. A Cogne, oltre alle visite guidate alla paleofrana di Lillaz in collaborazione con la Società delle guide alpine di Cogne, vi sarà la Fête du Village nel capoluogo con un percorso misto di street-boulder, ostacoli e musica.

In entrambi i raduni sarà proposto un momento di riflessione e confronto con il Parco nazionale del Gran Paradiso per sensibilizzare i partecipanti all’arrampicata sostenibile e rispettosa dell’ambiente naturale, con l’illustrazione di alcune linee guida e raccomandazioni.

Quest’anno è poi prevista la partecipazione dei Brocchi sui Blocchi, la community di arrampicata per tutti, vissuta con passione e senza competizione, senza paura di esser scarsi e senza vanto di essere forti. Le iscrizioni on line per l'appuntamento di Valsavarenche sono aperte; quelle per Cogne partiranno l’8 agosto.

Il programma dettagliato della manifestazione e le informazioni per le iscrizioni sono pubblicati sul sito www.granpablok.it Granpablok ha ottenuto il contributo di CVA energie e il supporto di: Fondation Grand Paradis, Grivel, La Sportiva, Les Bières du Grand-Saint-Bernard, SkyWay, Società delle guide alpine di Cogne, Isamed, Action Directe, Rifugio Tètras Lyre, Doc Rock, Explore Climbing, Gros Cidac.