Appelli appeli appelli appelli

STELLA, dolcissima cagnolina a pelo raso di 10 anni, sterilizzata, taglia piccolo-media (circa 20 kg) docile, ubbidiente, bravissima al guinzaglio, già abituata a stare in casa, merita tanto una famiglia tutta sua e tanto amore quanto ne ha da dare. Per info chiamate il numero 338 8344490

Bellissimi Sharpey circa 4 anni (maschio e femmina) cercano famiglia, buoni e tranquilli. Un po’ riservati con gli sconosciuti. Per info chiamate il 338 8344490

ROCKY - ADOZIONE DEL CUORE (TORINO)

Rocky, possente incrocio Pitbull di circa 5 anni ma ancora in splendida forma. E' un cane dal forte carattere, NON COMPATIBILE CON ALTRI CANI, ma iperaffettuoso e docile con le persone. E' già abituato a stare in casa, non sappiamo il motivo del suo abbandono e forse neanche lui tuttora ne comprende il motivo...

Non gli manca proprio nulla, a parte la "sfortuna" di essere nato quasi Pitbull, razza ormai marchiata da falsi ed eccessivi pregiudizi negativi che purtroppo ostacolano le adozioni... Ma non è il caso di Rocky, quindi lasciatevi conquistare dai suoi occhioni color nocciola e dal suo musone tutto > rughe, un pitbull dal cuore di Labrador.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CHIAMARE ANNA 338 834 44 90