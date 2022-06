LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA...CASTA

SUA CASTITA’



Prima del matrimonio niente sesso, parola di papa Francesco. Il Vernacoliere con il prossimo numero raggiungerà il milione di copie come successe, purtroppo, a Charlie Hebdo dopo che l’intolleranza religiosa causò il massacro della sua redazione.

Poi ci si lamenta per la bassa natalità nel nostro paese.



Meno lo fai e meno bambini nascono, ma soprattutto ci si sposa ormai sempre più tardi perché non c’è lavoro stabile e quello che c’è è pagato da schifo e il problema sarebbe se prendo un acconto sulla copula matrimoniale? E tu che fai, sino a 30/35 anni resti casto? Fai già una vita di merda, se non sei Elon Musk, e devi aspettare di sposarti per usufruire dei piaceri gratuiti che la natura mette a disposizione?

Se la mettiamo sul fatto che chi lo fa è un incosciente in quanto se non ha un lavoro, uno stipendio decoroso rischia di mettere al mondo un nuovo povero allora discutiamo di quello.

D’accordo Adamo ed Eva sono stati puniti per averlo fatto prima del matrimonio, e uno per questo potrebbe spaventarsi ma quando è che i due poi si sono sposati se non c’era un prete in giro? Hanno fatto figli fuori dal matrimonio.

Suvvia un poco di comprensione per i giovani. Gli abbiamo tolto, noi anziani, già tante cose che dovrebbero anche rinunciare al sesso perché … già, perché?