Il bilancio della stagione sciistica in VDA

Il Consiglio del Collegio nazionale dei maestri di sci (Colnaz) per la prima volta si è riunito alla funivia del Monte Bianco Skyway, per parlare di passato e futuro e per approvare il bilancio.

Sono stati 18 i rappresentanti dei collegi che venerdì hanno raggiunto la sala panoramica del Pavillon e che hanno discusso della formazione, del futuro della professione e di una legge ormai datata che probabilmente andrà rivista. I maestri di sci italiani hanno concluso una stagione positiva, caratterizzata però dall'assenza quasi totale di turisti stranieri e dalla mancanza di neve. Mesi invernali davvero particolari ma che hanno comunque permesso alla categoria di tornare lentamente alla normalità.

Beppe Cuc, presidente del Colnaz e dell'Associazione valdostana maestri di sci, sottolinea come non si può parlare di stagione negativa, vista la presenza di turismo. L'augurio per la prossima stagione in VDA sarà quello di un un ritorno degli stranieri e in inverni ricchi di neve, perché quello appena concluso è stato davvero difficile da questo punto di vista, con una ripartenza a pieno regime dalla stagione 2022-2023.