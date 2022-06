In Cattedrale una Santa Messa in onore di San Bernardo protettore di chi vive la montagna

Mons. Vescovo presiede la S. Messa per le Guide alpine e i Maestri di sci nella festa di San Bernardo d'Aosta, mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 18.30 in Cattedrale.

San Bernardo, invocato quale guida sicura da quanti affrontano i pericoli delle montagne, sia modello di prudenza e di spiritualità per le Guide e i Maestri che hanno il compito di accompagnare e addestrare i fratelli che desiderano mettersi alla prova.

Di Bernardo rimangono tracce evidenti in Valle d’Aosta: prima fra tutte l’Ospizio della comunità religiosa del Gran San Bernardo, a 2473 metri, il più alto monastero delle Alpi. Un segno evidente della predicazione itinerante di Bernardo, che guardava oltre le montagne e i confini, per aprire al viaggio, ai pellegrini e all’incontro fra i popoli europei.

Di più, ha dato il suo nome a due celebri passi alpini e anche alla simpatica razza canina dotata di botticella per il salvataggio in montagna.

Il santo fu di sicuro un anticipatore di un nuovo corso che secoli dopo avrebbe considerato le Alpi non una barriera, ma una straordinaria opportunità di comunione tra genti diverse. Della sua protezione c’è più che mai bisogno.

Un tempo ritenuto originario di Mentone sul lago di Annecy in Alta Savoia, Bernardo doveva essere in realtà nativo di Aosta dove fu canonico e arcidiacono della cattedrale.

Originario di una famiglia dell'alta nobiltà imparentata con la regina borgognona Ermengarda, fu arcidiacono del capitolo di Aosta. Testimone dei pericoli che riservavano i colli delle Alpi, verso il 1050 fece costruire gli ospizi del Gran San Bernardo, colle che collega la valle d'Aosta al Vallese, e del Piccolo San Bernardo, valico che collegava Aosta alla Tarantasia. Le strutture e i religiosi che le occupavano, venivano incontro ai bisogni dei viaggiatori e dei pellegrini che attraversavano le Alpi.

Predicò attivamente ad Aosta e nella diocesi di Novara. A Pavia, nell'aprile del 1081, incontrò l'imperatore Enrico IV in guerra contro papa Gregorio VII, che Bernardo sosteneva nella sua lotta.

Nel 1123 fu iscritto nel catalogo dei santi, nel 1149 fu menzionato per la prima volta come santo protettore della chiesa dell'ospizio. Dal 1681 è elencato nel martirologio romano e dal 1923 è il patrono delle Alpi e degli alpinisti.

È stato proclamato patrono dei montanari e degli alpinisti da Pio XI nel 1923. La Chiesa cattolica lo festeggia il 15 giugno. San Bernardo non è solo onorato in Francia e in Valle d'Aosta, dov'è conosciuto anche come Saint Bernard du Mont-Joux, ma anche in Liguria, nel Canton Ticino a Monte Carasso e nel novarese.