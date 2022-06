Etroubles e Bard rappresentano la VDA nella nuova webapp dei Borghi più belli d'Italia

C'è anche la Valle d'Aosta nella nuova webapp realizzata da HealthyFood, applicazione che apre i tesori nascosti dell'Italia al turismo.

Tra i piccoli centri storici selezionati come Borghi più belli d’Italia e racchiusi in quella preziosa mappa dei tesori che è la Guida dei Borghi più belli d’Italia giunta ormai alla sua 14esima edizione.

Con Bard ed Etroubles, la VDA racchiude due piccoli gioielli, cittadine incantevoli, capaci di sedurre sempre di più il turista italiano non meno di quello straniero.

L’ammissione all’Associazione avviene attraverso la valutazione di oltre 70 diversi parametri tra qualità architettoniche, culturali e paesaggistiche: e da oggi, sarà possibile arricchire l’esperienza di viaggio nella storia e nelle tradizioni che rendono la nostra penisola così speciale agli occhi del mondo, anche di cultura culinaria. Perché è innegabile che tra le tante ragioni che attraggono turisti italiani e stranieri verso le diverse destinazioni la cucina è una delle più importanti essendo la cucina italiana la più varia e migliore al mondo.

La nuova webapp sarà una vera e propria Guida eno-gastronomica digitale, che fungerà da caleidoscopio rispetto alle bellezze artistiche: un moltiplicatore di esperienza e gusto che valorizzerà ogni singolo borgo rendendolo sempre più attrattivo e accessibile per ogni tipo di turista.



Gli stranieri, che rappresentano il 36% dei visitatori dei borghi, e gli italiani, sono sempre più tutti sedotti da un turismo lento, da vivere a piedi, in bici o in treno, alla ricerca di panorami ammalianti tra natura e arte ma soprattutto dai piaceri della tavola, che nei piccoli centri hanno un sapore ancora più autentico.