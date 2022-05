LIBRARTE: Donna allo specchio di Giovanni Bellini

Ho una particolare predilezione per il pittore veneziano Giovanni Bellini, di cui apprezzo la dolcezza, ottenuta attraverso la pittura tonale, la luce calda, l'uso della prospettiva aerea utilizzata da Leonardo da Vinci, secondo la quale lo sfondo appare più chiaro e sfocato rispetto al personaggio situato in primo piano. In questo dipinto "Donna allo specchio" la bellissima ragazza ritratta si sta specchiando, mentre sullo sfondo un magnifico paesaggio illumina la scena, rendendo l'insieme un connubio armonico. Il suo volto è suadente e le forme rivelano un delicato classicismo.

Giovanni Bellini, Donna allo specchio, 1515. Olio su tavola, 62,9x78,3 cm. Vienna, Kunsthistorsches Museum

Alle sue spalle un secondo specchio proietta la parte posteriore della testa. Il vaso sul davanzale riporta riflessi luminosi che intensificano la resa realistica, che assieme al tappeto su cui è seduta la donna ricordano la pittura fiamminga. Si tratta di una delle ultime opere di Giovanni Bellini, che confermano la sua straordinaria abilità creativa, lodata dalla Repubblica di Venezia della quale fu pittore ufficiale sin dal 1483.