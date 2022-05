LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA...LA SETTIMANA SENZA VIGNETTE MA CON PUBBLICITA'

COMPLICI E SOLIDALI

Rubo il titolo all'amico Ivano. Noi di International Help siamo complici di quel grande movimento internazionale che cerca di portare aiuto agli ultimi della terra e siamo solidali con chi lavora perché ci sia sempre meno bisogno di complicità e sempre più equità.

Per questo vi chiedo di dare il 5 per mille a International Help (www.internationalhelp.it) e di compare le ultime 100 copie del mio libro, così finalmente potrò dire di averne vendute un milione di copie, facendo un bonifico di 12 euro a:

International Help

IBAN: IT80H0306909606100000116096 (Intesa Sanpaolo).

Poi mi scrivete (claudio.mellana@gmail.com) che avete fatto il bonifico, io controllo che sia vero perché con gli italiani non si sa mai, e vi mando il libro che di bello ha l'introduzione di BRUNO GAMBAROTTA e scusate se è poco.