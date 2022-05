Investimenti finanziari: boom di ricerche online per i forum borsa

L'incertezza del contesto macroeconomico in cui si muovono attualmente i mercati finanziari e l'alta volatilità presente senza distinzione su tutte le asset class stanno mettendo a dura prova la tenuta emotiva dei risparmiatori. La predisposizione di un'allocazione di portafoglio è di per sé un esercizio alquanto complesso in condizioni normali, ma se a ciò si aggiungono correlazioni inverse fra classi di investimento che non funzionano come dovrebbero perché in questa fase la condizione di risk off è a livello intermarket, ecco che si delinea uno scenario estremamente ostico. È in situazioni del genere che si rischia di mettere in discussione persino pianificazioni ben articolate. Per tale motivo alcuni risparmiatori potrebbero trarre giovamento dal confronto con i membri di una community di investimento: è proprio con questo spirito che sono nati i forum borsa , agora liberamente accessibili per discutere su argomenti a tema finanziario.

Come funziona un forum per gli investimenti

I forum sugli investimenti sono gli antesignani dei moderni social network, non a caso tra la fine degli anni novanta e l'inizio del nuovo millennio queste piazze virtuali di incontro erano diventate con la diffusione di internet molto popolari e soprattutto costituivano uno strumento di supporto per l'operatività in borsa molto utilizzato. Anche oggi i forum registrano la presenza di numerosi visitatori, ma rispetto al passato l'utenza è per la maggior parte composta da profili con buone competenze nel settore; inoltre, sebbene la caratteristica principale di tali community fosse la conservazione dell'anonimato, attraverso la registrazione con un nickname, attualmente in casi limitati è possibile verificare l'account, pur non trattandosi di una condizione d'obbligo. L'elemento distintivo più importante da rispettare, affinché un forum possa essere considerato di qualità, riguarda il livello degli interventi, che devono essere eccellenti, e il numero di partecipanti, che deve essere elevato proprio per innalzare lo standard della partecipazione.

Naturalmente, proprio come l'evoluzione è una peculiarità del settore dei mercati finanziari, così anche l'innovazione tecnologica ha caratterizzato negli anni le community di investimento, che hanno subito una profonda trasformazione. Per l'utenza dei forum l'anonimato ha rappresentato per certi versi un problema a causa dei profili fake che orbitano in questi ambienti, pertanto gli investitori hanno preferito spostarsi sempre di più verso network in grado di offrire sotto questo punto di vista maggiori tutele. Gli intermediari finanziari più lungimiranti, intuendo le potenzialità del movimento, hanno iniziato ad integrare le comunità virtuali con i tool di negoziazione presenti sui conti operativi, fornendo una notevole spinta al business aziendale: come molti avranno intuito, si fa riferimento alla nascita dei social trading.

Dai forum per gli investimenti al social trading

I social trading, come già anticipato, sono dei network a tema finanziario disponibili su alcune piattaforme di investimento: gli iscritti possono condividere le strategie personali e osservare quelle proposte da altri. L'operatività di ciascun utente di solito viene valutata dall'intermediario con l'attribuzione di un rating che tiene conto sia delle performance realizzate sia del rischio assunto per generarle. Sulla base di questi parametri, anche un risparmiatore poco esperto può costruire un personale modus operandi, attingendo dai vai profili presenti sulla piattaforma.

L'aspetto più interessante di questa modalità di investimento è rappresentato dalla possibilità di esplorare le varie view sui mercati a puro scopo informativo, come si farebbe su un normale social network o su un forum, o di replicare le idee di investimento, proposte da iscritti con un buon track record, sull'account personale, anche in automatico con l'attivazione della funzione copy. I broker online, che offrono ai propri clienti servizi di questo tipo, presentano l'indubbio vantaggio di poter iniziare a negoziare gratuitamente e con capitali molto contenuti; inoltre, sfruttando i demo tool alimentati con denaro virtuale, si ha la facoltà di testare lo sharing trading senza rischiare il capitale.