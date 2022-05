LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA...CO LA PENNA NERA

OCCHIO ALLA PENNA!

Con notevole spirito “di patate” di corpo, l’ANA inizialmente ha scaricato sugli infiltrati (complotto!) la responsabilità delle pesanti molestie inflitte alle donne riminesi. Poi però la “maleducazione fisiologica” si è trasformata in “episodi molto gravi” (ma va?) e il presidente dell’ANA ha dichiarato che l’associazione farà di tutto per individuare i responsabili.



Sono ansioso di conoscere le loro mosse, quel “di tutto” mi intriga.

Ancora più ridicola la coordinatrice di parità dell’Emilia-Romagna che parla di alpini ubriachi “in modo goliardico”. Sono limitato, non so cosa voglia dire.

So che l'alcool provoca euforia e perdita dei freni inibitori. Magari questi effetti hanno qualcosa a che fare le molestie goliardiche? Magari alla coordinatrice potrebbe essere utile fare un corso da sommelier.