LIBRARTE: Monet e gli Impressionisti in Normandia

Monet e gli Impressionisti in Normandia è la mostra visitabile fino al 5 giugno 2022 nel Museo Revoltella di Trieste, dove sono esposte oltre 70 opere dedicate al movimento impressionista e ai legami che ebbe con la Normandia, la regione francese che fu un luogo d'incontro e di collaborazione degli artisti parigini. Un’esposizione suggestiva, in cui si viene immersi nei colori intensi e nelle pastose pennellate impresse su paesaggi pittoreschi.

Claude Monet "Campo di iris a Giverny" (foto Manuela Moschin)



Grandi artisti come Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Gustave Courbet, Eugène Delacroix, Jean - Baptiste Camille Corot, Charles Daubigny, Théodore Géricault e Eugène Boudin sfoggiano opere espressive per le quali si rimane colpiti. I dipinti ritraggono diversi luoghi come la spiaggia di Trouville, il porto di Fécamp, l’estuario della Senna, Le Havre, dove gli artisti dipingevano en plein air