Raf e Tozzi in concerto Due – La nostra storia

I due non hanno bisogno di grandi presentazioni. Chi non conosce Gloria (32 milioni di copie vendute, primi posti delle classifiche americane), o Self control (pubblicato in oltre 21 Paesi nel mondo), Ti amo o Il battito animale, persino tra i più giovani, che tra l’altro, proprio recentemente stanno apprezzando anche il remake de Sei la più bella del mondo di Mecna e CoCo in versione più rap e r&b dell’originale? Pietre miliari della musica degli ultimi 40 anni, amici da una vita, si erano ritrovati a collaborare al nel 1987 prima a Sanremo per il brano Si può dare di più, scritto Giancarlo Bigazzi, Tozzi e Raf e trionfatore al festival con Morandi, Tozzi, e Ruggeri, poi con Gente di mare, che ebbe un grande successo all’Eurofestival. Poi, pur frequentandosi al di fuori delle scene, carriere separate fino al 2017 quando, all’Arena di Verona, si sono ritrovati all’anfiteatro in occasione del concerto-evento di Tozzi “40 Anni Che Ti Amo”, e da lì l’idea del tour insieme, ostacolato poi dall’emergenza sanitaria.

Due grandi artisti con due repertori straordinari capaci di attraversare intere generazioni, rivisitati a due voci, a cui si aggiunge l’atmosfera unica e intima dei teatri: tutto questo e molto più è “Due – La nostra storia”! A fare da assoluta protagonista, ovviamente, la musica, grazie a una scaletta straordinaria ricca di tutti i grandi successi dei due artisti, da “Gloria” a “Self Control”, da “Si può dare di più” a “Cosa resterà degli anni 80”, da “Infinito” a “Ti amo”, ma anche “Ti pretendo”, “Gli altri siamo noi”, “Il battito animale”, “Immensamente” e molti altri, come la super hit “Gente di Mare”, o ancora “Sei la più bella del mondo” e “Stella Stai”.

I biglietti sono in vendita presso il punto vendita regionale e sul sito www.ticketone.it. L’acquisto è soggetto alla normativa che prevede l’obbligo della nominatività (nome, cognome, data di nascita) per ogni titolo emesso. I posti eventualmente disponibili saranno messi in vendita, il giorno stesso dello spettacolo, al botteghino del Palais dalle ore 13.30.

Biglietto unico 30 euro.

Si ricorda in particolare che il Palais aprirà indicativamente 45 minuti prima dello spettacolo, e che gli spettatori, salvo diverse indicazioni, dovranno presentarsi muniti di Super green pass, di un documento di identità valido e con la mascherina Ffp2 che deve essere indossata per tutto il tempo di permanenza all’interno del Palais e durante lo spettacolo.

