LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA...PESSIMISTA

SWEET HOME ALABAMA

“Entro la fine del 2022 circa la metà dei personaggi dei nostri film sarà Lgbtq+”. Dopo l’introduzione di personaggi appartenenti a minoranze etniche, la Disney ha deciso di ampliare il proprio universo dando spazio anche alla comunità Lgbtq+, recentemente presa di mira dalla controversa legge da poco approvata in Florida, “Don’t Say Gay”, che vieta il dibattito sull’orientamento sessuale o identità di genere all’interno delle scuole pubbliche.

E Kirill I, il folcloristico patriarca di tutte le Russie, ha dichiarato: “Sì, c’è una guerra, ed è la guerra lanciata da potenti forze mondiali contro i credenti ortodossi per imporre il credo omosessuale, per imporre il gay pride”.

In Alabama stanno già pensando di farlo diventare anche il loro patriarca.