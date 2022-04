ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE SEIGNEUR EST VRAIMENT RESSUSCITÉ, ALLEUIA

Après la consécration du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang du Christ, suit le Mystère de la foi, où "nous proclamons la mort du Seigneur, célébrons sa résurrection et attendons sa venue dans la gloire". Avec la Pâque du Seigneur, Jésus est la clef de voûte, la raison de notre joie et de notre vie. Selon le Psaume 117, Jésus est cette pierre rejetée par les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. "C'est là l'oeuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux".

1. LA PAQUE, UNE VÉRITÉ DIGNE DE FOI.

Si quelqu'un me demande pourquoi je suis chrétien, il n'y a pas d'autres réponses que celle liée à l'événement que nous sommes en train de célébrer, la Pâque du Seigneur. Un athée peut objecter: comment fonder une existence sur une vérité indémontrable, où personne n'a été témoin oculaire? La réponse se trouve déjà dans la formulation de son interrogation. Une vérité humaine sans l'étoile polaire qui l'oriente devient comme un mythe du "lit d'or de Procuste", qui rogne les parties du corps qui l'excède. Une vérité scientifique est petite par rapport à la Vérité Vivante. Nos connaissances se heurtent aux apories où chaque affirmation comporte une négation (omnia determinatio negatio est).

Nous ne sommes pas témoins de notre conception et de notre naissance. Selon saint Augustin, dans son dialogue "Contra Accademicos", nous constatons que "la pensée humaine ne s'exprime pas dans la plénitude de la vérité". Même ce que nous appelons "vérité évidente" n'est pas si évidente qu'on le croit. Les idées claires et distinctes de Descartes sont insuffisantes à démontrer ce qui se montre et se révèle dans sa gratuité, comme le mystère de Pâque du Seigneur.

La vie entière de Jésus depuis sa naissance est une continuelle épiphanie et tous les événements de notre salut sont arrivés pendant la nuit. L'incarnation se réalise dans la nuit, le petit Jésus fuit Hérode pendant la nuit, il est livré pendant la nuit et ressuscite dans la nuit. L'exultet chante cette nuit glorieuse dans laquelle le Roi éternel iradie sa splendeur en chassant l'obscurité qui couvrait le monde entier. Dans cette nuit glorieuse, le Christ brise les liens de la mort, se relève victorieux, du séjour des morts.

Ces trois nuits nous rappellent les deux nuits de l'ancienne alliance où la création et l'exode se font dans la nuit. Même notre conversion se passe dans la nuit où nous passons des ténèbres à la lumière.

2. LE TOMBEAU VIDE

Les premiers témoins de la résurrection de Jésus sont des femmes qui portent du parfum arromatisé pour honorer le corps de Jésus. Tous les Évangiles concordent sur cette présence des femmes pieuses. Tandis que l'Évangile de Luc nous présente un groupe de femmes qui ont trouvé le tombeau vide (Lc24,22-23), l'Évangéliste Jean parle seulement de Marie Madeleine(Jn20,1-9). Le verbe qui revient souvent est "trouver".

Dans l'Évangile de Luc, le verbe "trouver" vient deux fois. "Elles trouvent la pierre qui couvrait le tombeau de Jésus renversée. Elles entrent mais ne trouvent pas le corps de Jésus. Il y a l'unité entre le verbe "chercher" et "trouver". Qui cherche peut trouver ou manquer ce qu'il cherche. Le Christ ressuscité n'est pas un objet de recherche. Les femmes cherchent le cadavre et non la personne vivante. Le Christ ressuscité d'entre les morts ne se laisse pas trouvé par l'initiative humaine, mais se révèle gratuitement en vue d'une mission.

Les femmes trouvent seulement la pierre qui n'est plus dans sa place, et ce fait étrange crée en elles la peur. La foi dans la résurrection est un itinéraire qui passe de la nuit à la lumière, de la peur à la joie et de l'incertitude à la vérité. Les femmes se lèvent très tôt le matin quand il fait encore nuit, se dirige vers la tombe, trouvent le tombeau vide, éprouvent une grande peur. C'est dans ce contexte que Jésus leur apparaît.

3. LA PRÉSENCE DE JÉSUS ET LA MISSION

La résurrection n'est pas un voeux pieux des disciples qui psychologiquement pensent que Jésus est vivant. Ce n'est pas un souvenir d'une personne bien aimée qui reste vivante dans la mémoire de l'aimant après sa mort. L'événement n'est pas donc un rêve, une illusion, un délire nostalgique après l'échec du vendredi saint. Si nous restons au niveau auto-référentiel de l'humain trop humain, nous ne comprenons rien du mystère de Pâque qui fonde notre existence chrétienne.

La compréhension de ce mystère exige l'humilité et l'élévation de notre coeur. La présence de Jésus vivant, vainqueur de la mort nous révèle que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Tout est possible à Dieu. Il y a une suite logique entre l'incarnation et la résurrection de Jésus. Rien n'empêche au Verbe fait chair d'affronter la passion, de mourir sur la croix, de descendre dans les enfers et de ressusciter d'entre les morts comme il l'avait dit. Les récits de la résurrection malgré leur caractère précaire, ne sont pas des légendes, des mythes, encore moins des visions allucinatoires de l'image du Christ des disciples désespérés. La résurrection du Christ est une Vérité fondatrice d'une existence et d'un monde vrai et nouveau.

Saint Paul a raison de dire:"Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi". Il y a un paradoxe entre une personne qui, après la mort, revient à la vie. Cet être perdrait directement sa personnalité. La présence de Jésus n'est pas terrifiante, ne suscite pas la peur, mais au contraire fait renaître la joie et le sourire. Désormais, Marie Madeleine, les disciples d'Émmaus, Pierre, ne peuvent plus se taire. Le message de la résurrection retentit dans le monde jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. Les disciples d'Émmaus

4. PRIÈRE DE LOUANGE: GLOIRE ET LOUANGE À TOI SEIGNEUR JÉSUS.

Nous te louons Splendeur du Père, Jésus fils de Dieu.

Ta descente dans les enfers par ta mort illumine nos tombeaux intérieurs et nous apporte la consolation et la paix. Dans notre temps où les ténèbres couvrent la terre qui sont les obscurités opâques du mal, que ta Pâque glorieuse nous inonde de ta lumière pour que nous soyons fils de lumière. Bénis sois-tu Seigneur, vainqueur de la mort par l'amour.



Heureuse Pâque frères et soeurs.

Paix et joie dans le monde et dans ton coeur.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera