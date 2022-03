La théorie du Y de Caroline Taillet

La théorie du Y aborde le sujet de l’orientation sexuelle, avec fraicheur, intelligence et dynamisme. Quatre comédiens, 19 séquences, 20 personnages, 32 boites magiques et 60 minutes convoquent avec humour et justesse l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte d’Anna. En grandissant, Anna découvre les règles de la vie, l’amour, la sexualité, les premiers émois et les déceptions brulantes. Anna aimerait découvrir, se tromper, essayer. Elle se heurte avec malice aux codes de la société et pose à tous LA question qui la taraude : et si on pouvait tomber amoureux sans se demander si c’est d’un homme ou d’une femme ? Son entourage la pousse à se définir : « On aime les garçons ou on aime les filles, c’est comme ça ! ». Mais pour Anna devenir adulte passera per autre chose que ce choix.

La théorie du Y prône avec délicatesse la liberté d’aimer deux sexes à la fois. Le thème principal du spectacle est la bisexualité, même si le mot n’est jamais présent tel quel dans le texte. La théorie du Y tente, en racontant l’histoire d’Anna et à travers elle, celle de son auteure, Caroline Taillet, de témoigner de la difficulté de se sentir «différent» lorsqu’on n’est pas hétéro, ni même homo, et qu’on n’a personne à qui s’identifier, qu’on ne connaît personne qui «nous ressemble» et surtout, qu’on n’entre dans aucune case. Pièce témoignage, La théorie du Y n’en reste pas moins pudique, légère et jamais vulgaire.

Créé en avril 2015 à Bruxelles, la pièce a été jouée plus de 120 fois et a été présentée au festival OFF d’Avignon en 2019. Elle continue actuellement sa tournée, notamment en France. En 2016, Caroline s’associe à Martin Landmeters pour adapter la pièce en websérie. Ils remportent un appel à projet de la télévision belge RTBF, et la première saison sort en avril 2017. Suite à son succès, ils créent une deuxième saison en 2019.

Mercredi 6 avril 2022, à 10h50, une représentation de la pièce et une rencontre avec l’auteure e metteuse en scène Caroline Taillet sont prévues pour les écoles. Pour toute information et réservation, courriel : saison@regione.vda.it .

La théorie du Y

de Caroline Taillet

écriture et mise en scène Caroline Taillet

avec

Léone François ou Caroline Taillet (en alternance)

Violette de Leu

Colin Javaux

Emilien Vekemans

régie Grégoire Tempels

mercredi 6 avril 2022, à 20h30

Théâtre Splendor, Aoste

La Presse

« Premier la liberté d’aimer deux sexes à la fois. Vive, tonique et humoristique, elle sensibilise, sous ses allures de robes légères une jeunesse concernée par la question. »

Laurence Bertels, La Libre, mars 2016

Une production du Canine Collectif.

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Promotion de Bruxelles et Aide au Rayonnement, de la COCOF, du WBI et de WBT/D.

Nominé en Belgique au Prix de la Critique 2016 (Meilleur spectacle Jeune Public), Prix de l’enseignement secondaire, Prix Kiwanis, Lauréat du concours RTBF et adaptation en websérie (2,5 millions de vues et 9 prix en festivals).

