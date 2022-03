Cani e gatti piemontesi in cerca di affetto

Dall'Arca di Piera onlus, Via Valgioie 39, Località Prabernasca, Rivalta (To).

Segnaliamo con affetto, tra i molti quattro zampe (e non solo) che ci aspettano presso l'Arca per adozioni dirette o a distanza: il bellissimo King, classe 2009, pitbull pura razza, espansivo ed energico, sano esuberante. In struttura dal 2015. Chiedete di lui a Franca Tel. 335-421007.