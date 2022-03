LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA...SEMPRE PEGGIO

MOGOL MEGLIO DI MAO

”Grande è la confusione sotto il cielo”, affermava Mao Zedong, “quindi la situazione è eccellente!”.

Non so voi ma io non trovo che la situazione sia eccellente e poi non trovo che i pensieri di Mao siano così intelligenti.

Aveva invece capito tutto tanti anni fa Mogol, e con anticipo, che per la canzone Confusione, nel 1972, scriveva:” Tu lo chiami solo un vecchio sporco imbroglio ma è uno sbaglio, è petrolio”.

E a cavallo del 1973 e del 1974 ci sarà la crisi petrolifera che causerà quella che chiamiamo austerity.

E Mogol, sempre nella canzone, chiosava:” Se sei figlia della solita illusione e se fai confusione”, non tenendo conto che gli imprevisti accadono.

L’attuale confusione purtroppo non è quella simpatica che ci regala la lingua napoletana con l’espressione “facite ammuina”, è una confusione figlia dell’imprevedibile, per incapacità o impossibilità ognuno dirà la sua in proposito, che fa seguito alla confusione regalataci dal covid-19.

E adesso non cominciate a dire che non c’è il due senza il