LIBRARTE: Figura a una finestra di Salvador Dalì

Questo singolare dipinto di Salvador Dalì (Figueres, 11 maggio 1904 - 23 gennaio 1989), che dipinse a soli ventuno anni intitolato "Figura a una finestra"del 1925, raffigura Ana Maria, la sorella del pittore, quando aveva diciassette anni e fa parte di una serie di quadri che le dedicò durante le vacanze a Cadaqués. La luce diafana e il rigore plastico ricordano l'effetto straniante presente nelle opere dei metafisici italiani. In quest'opera Dalì ci rende partecipi, poiché anche noi, assieme alla ragazza ripresa di spalle, siamo affacciati a quella finestra che si apre su un meraviglioso panorama, in cui predominano le tonalità azzurre.

Salvador Dalì "Figura a una finestra", 1925, olio su cartone, 105x74,5 cm, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid. La foto è di Manuela Moschin

Dalì in quel periodo scrisse una lettera a Federico Garcia Lorca con il quale era legato da una profonda amicizia, costituita soprattutto di intesa intellettuale. Della cospicua corrispondenza tra i due, sono rimaste quaranta lettere scritte dal pittore a Lorca e sette di Lorca a Dalì. Dalì espresse in questo modo il significato delle sue ispirazioni:"Sto portando a termine dei tentativi di costruzione di un'atmosfera, o meglio di costruzione del vuoto; la plasticità dei vuoti a mio avviso è di grande interesse, ma non se ne è occupato nessuno, dato che questa plasticità deriva quasi sempre da quella dei volumi. Ti comunicherò i risultati di queste prove".

Con queste opere giovanili Dalì fonderà le basi della fase surrealista. L'opera è conservata nel Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid.