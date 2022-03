IL POUSSA CAFE @FERMIAMOLO@ DISPACCIO DEL 6 MARZO

Putin non si sta fermando. La sua guerra diventa più violenta di giorno in giorno.



Mentre le famiglie terrorizzate si mettono al riparo nei sotterranei, ci sono figlie, padri e persino nonne che stanno rischiando tutto per fermare la sua avanzata mortale.



Centinaia di persone sono già state uccise e ce n'è già un milione in fuga. Ma Putin, minacciando l'attacco nucleare, rischia di trascinare tutto il mondo in questa guerra, fino alle porte dell'inferno.



Dobbiamo fermarlo. Oggi l'Ucraina domani potrebbe toccare a noi.