LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA...LA TESTA SOTTO LA SABBIA

"Fermate il mondo ... voglio scendere!" era il titolo di un film del 1970 di Giancarlo Cobelli.

Fosse possibile la tentazione sarebbe forte, per la nota massima che alle tentazioni non si resiste, ma poi la ragione (?) prende il sopravvento e ti chiedi cosa troveresti una volta sceso.

Troveresti quello che troverebbero quegli illusi che pare abbiano in questi giorni ordinato un rifugio antiatomico convinti che una volta finita la guerra definitiva se ne uscirebbero a godersi la vita.

Sopravvivere a qualunque costo, anche alla consapevolezza che fai parte di una specie animale che ti ha portato sin dentro ad un rifugio antiatomico grazie al desiderio di potere che cova nella sua pancia.

No grazie.

E poi sai che spettacolo unico e indimenticabile dev'essere vedere dal vivo con i tuoi occhi una esplosione nucleare. E quando ti ricapita?