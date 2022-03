L’Assesseur Luigi Bertschy a rencontré la direction de La Rosière

L’Assesseur au Développement économique, Formation et Travail Luigi Bertschy a participé vendredi à Chamonix à une réunion de travail entre le Président Killy Martinet, le directeur Corrado Giordano de Funivie Piccolo San Bernardo de La Thuile et Jean-François Blas, Président et directeur général de SOFIVAL, Alain Blas, Directeur des Opérations Domaines Skiables et Jean Regaldo, Directeur Domaine Skiable de La Rosière.

La réunion a été l’occasion pour présenter le travail et les investissements que les deux stations de ski sont en train de faire sur le domaine skiable international.

Au cours de l’entretien les participants ont partagé leurs objectifs et les stratégies pour exploiter tout le potentiel que le domaine skiable « Espace San Bernardo » possède du point de vue touristique.

L’Assesseur Bertschy et le Président Blas ont envisagé de engager dans un prochain rendez-vous les autres acteurs des deux territoires pour partager les stratégies de développement de la liaison transfrontalière.