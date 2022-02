Dall'Arca di Piera onlus, Via Valgioie 34, località Prabernasca, Rivalta

Tantissimi quattro zampe ( e non solo) attendono con ansia nuove famiglie amorevole e consapevoli, per adozioni dirette o a distanza. Tra loro, segnaliamo con entusiasmo: la stupenda nonna Rosy, una bella meticcia di taglia media, classe 2010, in struttura dal 2019. La sua famiglia aveva dei seri problemi, così Rosy, Sansone, Mojto (deceduto nel 2020) e Ginger sono arrivati all'Arca. Non hanno mai avuto contatti con gli umani prima di arrivare in canile. Rosy ha sofferto molto, ma le auguriamo di ricominciare daccapo. Per ora, l'ideale è una adozione a distanza. Chiedete di lei a: Franca, cell. 335 421007.

Ginger è una meravigliosa meticcia bianca, di taglia media. Classe 2010, in struttura dal 2019. Insieme a Rosy, Sansone e Ginger vive in un'area loro dedicata, con prato riservato a loro e cucce riscaldate per la notte. Come Rosy e gli altri amici, è diffidente a causa delle sofferenze patite e nel frattempo è possibile adottarla a distanza. Parlatene con : Paolo, cell. 389-9073577.

Attila, mitico gattone, classe 2013, in gattile da due mesi. Sano, sterilizzato, timido, dolcissimo. Parlatene con Luigina: cell. 340 9093431.





Proponiamo con affetto per adozioni fantastiche: l'insuperabile Nonno Gipo, classe 2010, in struttura dal 2019, dopo la morte del suo bipede. Sano, sterilizzato, di taglia media. E' un grande coccolone. Pesa venti chili e adora andare a passeggio.

Divino, bellissimo nonno di taglia media, è in buona salute, tenerissimo, davvero elegante. Abituato alla vita casalinga, che rimpiange.

Fransis, è un magnifico gatto nero, classe 2018. Elegante, simpatico, irresistibile, coccoloso, sterilizzato.

Per informazioni e adozioni: chiamate Davino Fazia, cell. 339 4566332

