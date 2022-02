IL POUSSA CAFE @LA GUERRA DI PUTIN@ DISPACCIO DEL 24 FEBBRAIO

Putin annuncia in tv l’operazione militare in Ucraina.

L’obiettivo, spiega il leader del Cremlino, è «smilitarizzare e denazificare» il Paese. Poi l’avvertimento: «Per tutti coloro che dall’esterno cercheranno di interferire, la risposta della Russia porterà a conseguenze che non avete mai sperimentato». Intorno alle 5 del mattino, arrivano notizie di deflagrazioni da Kharkiv a Odessa passando per Kiev. Draghi: «Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione»