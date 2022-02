Quattro zampe piemontesi in cerca di casa

La deliziosa Karina, tenerissima meticcia di taglia media\piccola, giovane e ben tenuta, col collare nuovo, è stata raccolta in B.ta VIVIAN di Inverso Pinasca (To). Speriamo che possa riabbracciare la sua famiglia o trovarne presto una nuova amorevole. A volte la mancanza di cellulare con relativi social e\o di automobile impediscono ai quattro zampe smarriti di ricongiungersi ai loro umani, magari non più giovani, che, disorientati, non sanno come e dove cercarli. Per questo, preghiamo chi può di dare massima diffusione a questo appello.

Spera di ritrovare i suoi amici umani di sempre anche Pois, dolcissimo segugio di pura razza, giovane, ritrovato a Revello (Cn) dove ci sono i silos del cemento, lungo il Po verso Saluzzo. Stesso discorso.

L'irresistibile Ciccio, tutto nero, e il suo amico Enea, bianco e nero, sono dei bei cuccioloni meticci tipo lupetti, futura taglia media, di tre mesi, giocherelloni, sani e coccoloni. Sognano soffici divani e tante carezze.

Carola, Nana, Pretty e Shana sono tre splendide sorelline meticce, di taglia media contenuta, nate nel giugno 2021. Docili, belle, affettuose.